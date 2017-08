Il pourrait bien s’agir d’une première : un baptême dans la coupe Stanley!

L’attaquant des Penguins Josh Archibald a profité de sa journée avec le précieux trophée, mercredi, pour y faire baptiser son fils, Brecken, né il y a seulement trois semaines.

Philip Pritchard, l’homme qui suit la coupe Stanley partout, a immortalisé le moment et a publié une photo sur Twitter.

Three-week-old Brecken Archibald gets baptized out of hockey's Holy Grail (Brainerd, MN) #stanleycup @penguins @NHL @HockeyHallFame pic.twitter.com/kE6EewxDi6