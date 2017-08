Stephen Strasburg fait tout le travail

Le lanceur des Nationals de Washington Stephen Strasburg a brillé au monticule pendant neuf manches, en plus de frapper un circuit pour permettre à son équipe de vaincre les Marlins de Miami au compte de 4-0, mercredi dans la capitale américaine.

Il s’agit d’une deuxième longue balle cette année pour l’artilleur.

Strasburg (11-4) a permis seulement six coups sûrs et un but sur balles, cumulant huit retraits sur des prises. Il affiche une excellente moyenne de points mérités de 2,90 cette année.

Wilmer Difo a aussi expédié un tir hors des limites du terrain. Le joueur de deuxième but a placé la balle en lieu sûr à deux reprises, tout comme Anthony Rendon.

Dans le clan adverse, J.T. Realmuto a obtenu trois coups sûrs, contre deux pour Dee Gordon.

Adam Conley (6-6) a encaissé le revers après avoir donné deux points, sept coups sûrs et deux passes gratuites en six manches de travail.