Pierrick Dubé chez les Remparts pour jouer

Avec la présence d’un contingent de 25 joueurs, à chaque match, cinq Remparts de Québec mangeront des crudités et siroteront de l’eau de source dans les gradins d’un amphithéâtre du circuit Gilles Courteau.

Une situation délicate à gérer, surtout pour les plus jeunes de l’organisation qui ont besoin de temps de jeu pour affiner leur développement athlétique. L’attaquant de 16 ans et premier choix des Diables rouges en juin, Pierrick Dubé, verra de l’action, a promis l’entraîneur-chef Philippe Boucher.

«C’est toujours délicat le cas des joueurs de 16 ans dans la LHJMQ. Cette saison, nous en avons deux avec Pierrick Dubé et Braeden Virtue [un défenseur]. Dubé est un marqueur naturel et un joueur travaillant. Si nous l’avons gardé au sein de notre équipe, c’est avec l’intention de le faire jouer, mais ce sera un défi de lui trouver du temps de glace», a mentionné l’instructeur.

La récente histoire des Remparts démontre que certains patineurs de 16 ans ont rapidement fait leur niche au sein de la formation active. Le gardien Callum Booth a obtenu de beaux succès devant la cage des Diables rouges en 2013-2014 lorsqu’il a pris part à 26 parties. L’attaquant Olivier Garneau l’imitait durant la saison de la Coupe Mémorial en 2014-15 et d’autres ont suivi dans ce sillon.

«Il y a deux ans, Derek Gentile a profité de trous [dans la formation], tout comme Mikaël Robidoux dans un rôle différent. Celui-ci est probablement le joueur le plus amélioré de notre équipe sur le plan offensif», a estimé Boucher.

Au niveau du talent brut, le patron hockey des Remparts croit que Dubé loge parmi l’élite de son groupe d’âge.

«Matthew Boucher et Olivier Garneau ont été des choix de septième et de quatrième ronde dans la LHJMQ. Ils ont dû travailler au pic et à la pelle pour devenir de bons joueurs dans toutes les facettes du jeu. Leur talent ne se compare pas aux outils que possède Pierrick Dubé.»

Objectif atteint

Dubé, un gradué du Blizzard du Séminaire Saint-François, a rappelé qu’il était trop tôt pour crier victoire. «Je suis très heureux, car mon premier objectif est atteint. Faire le saut dans le junior majeur, c’était mon but ultime», a-t-il affirmé.

Il est conscient qu’il ne sera pas employé à toutes les sauces en début de campagne. «Je crois que mon temps de glace sera suffisant. À 16 ans, c’est normal de manquer une partie de temps en temps», a affirmé l’ailier de 5 pi et 8 po et 155 lb.

«J’ai toujours affronté des joueurs dotés d’un meilleur gabarit. Dans le midget AAA, j’étais l’un des plus petits, mais les joueurs de la LHJMQ sont plus matures physiquement. Je ne stresse pas avec ça! Ça fait partie de ma "game"! Je suis capable de jouer gros et de déborder les défenseurs.»

À l’image de son coéquipier Gentile, une peste autour du filet adverse et l’auteur de 22 buts la saison dernière. «J’admire Derek Gentile et je m’inspire beaucoup de lui.»