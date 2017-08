Nolan Patrick sera prêt pour le camp des Flyers

L’espoir des Flyers Nolan Patrick, deuxième choix au total lors du dernier repêchage de la LNH, a complètement récupéré à la suite d’une opération à l’abdomen et sera prêt pour le camp des recrues de l’équipe, qui s’ébranlera le 11 septembre.

Patrick avait subi cette opération dix jours avant le repêchage. Il s’agissait d’ailleurs de sa deuxième chirurgie à l’abdomen en moins d’un an. Mais il a passé une partie de l’été sur la glace et n’a pas eu de problèmes.

«C’est réglé et il est prêt à jouer», a mentionné le directeur général des Flyers, Ron Hextall, à philly.com.

Cependant, il n’y aura pas d’empressement à lui trouver une place dans la formation en vue de la saison régulière, a indiqué Hextall.

«Il devra faire la même chose que les autres jeunes, a expliqué l’ancien gardien au caractère bouillant. Il devra nous montrer qu’il peut nous aider à être une meilleure équipe, que le garder est le meilleur choix pour nous. C’est aussi simple que ça. On n’est pas obligés de le garder. On a d’autres bons jeunes et on a des vétérans. On est dans une bonne position par rapport à lui.»

Les Flyers, dit-il, «ne forceront pas son inclusion dans la formation».

Patrick, qui aura 19 ans en septembre, pourrait néanmoins avoir une chance d’obtenir le poste de deuxième centre avec les Flyers, derrière Claude Giroux et devant Sean Couturier. Hextall assure qu’il ne sera pas exagérément déçu si le jeune homme ne parvient pas à se gagner un poste avec l’équipe.

«Absolument pas, s’il a besoin de temps, il a besoin de temps, a-t-il indiqué. Nous allons compter sur Nolan Patrick pour dix ou quinze ans, pas un jour ou un mois ou deux mois. Nous regardons les quinze années à venir et ce qui sera le mieux pour lui. Si c’est mieux pour lui de retourner à Brandon (dans les rangs juniors), alors il retournera à Brandon. S’il vaut mieux le garder ici, il restera ici.»

Ralenti par les blessures, Patrick a tout de même amassé 46 points en 33 rencontres avec Brandon dans la Ligue junior de l’Ouest, la saison dernière. Longtemps pressenti pour devenir le premier choix au total lors du dernier repêchage, il a finalement été tassé par le Suisse Nico Hischier, sélectionné par les Devils à la suite d’une saison formidable avec Halifax, dans la LHJMQ.