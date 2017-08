Nicolai Naess s’en va aux Pays-Bas

Le Crew de Columbus a transféré mercredi le défenseur Nicolai Naess au SC Heerenveen, une formation de la première division néerlandaise.

L’athlète de 24 ans s’était joint à l’équipe de l’Ohio le 21 juillet 2016 et cette année-là, il avait inscrit deux mentions d’aide en 13 affrontements. Lors de la présente campagne, le Norvégien a foulé le terrain 18 fois en saison régulière de la Major League Soccer et a été blanchi de la feuille de pointage.

«C’est un jeune joueur talentueux avec beaucoup de caractère et un futur brillant. Nous sommes heureux d’avoir conclu une entente qui sera avantageuse pour lui et pour notre pour notre organisation, a commenté dans un communiqué le directeur sportif et entraîneur-chef du Crew, Gregg Berhalter. Ici, nous sommes fiers de développer des joueurs qui connaîtront une belle carrière sur la scène internationale.»

Précédemment, Naess a évolué avec le club de Stabaek au sein du principal circuit norvégien. Il a d’ailleurs disputé 74 joutes dans cette ligue depuis ses débuts professionnels en 2012.