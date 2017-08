Mike Leake aboutit à Seattle

Les Cardinals de St. Louis ont échangé le lanceur Mike Leake et une somme de 750 000 $ aux Mariners de Seattle, mercredi, obtenant en retour le joueur d’arrêt-court des ligues mineures Rayder Ascanio.

Leake, 29 ans, a conservé une fiche de 7-12 et une moyenne de points mérités de 4,21 cette saison. En 154 manches, il a alloué 35 buts sur balles et effectué 103 retraits sur des prises. L’ancien des Reds de Cincinnati et des Giants de San Francisco revendique un dossier de 80-76 et une moyenne de 4,02 dans le baseball majeur.

«Mike est un partant d’expérience qui nous aidera à naviguer vers une place en séries éliminatoires, a commenté le directeur général des Mariners, Jerry Dipoto, sur le compte Twitter de sa formation. Il est l’un des lanceurs les plus durables de la décennie et sera un ajout important non seulement pour cette année, mais pour les campagnes à venir.»

Quant à Ascanio, 21 ans, il a frappé pour ,217 dans les rangs mineurs en 2017, totalisant neuf circuits et 44 points produits avec deux équipes de niveau A et la filiale AAA des Mariners située à Tacoma.