Maria Sharapova pense avoir répondu à ses détracteurs

La Russe Maria Sharapova estime avoir, avec sa qualification pour le 3e tour des Internationaux des États-Unis, répondu à ses détracteurs qui regrettent qu'elle bénéficie d'une invitation pour participer au tournoi new-yorkais après sa suspension pour dopage.

«Je pense qu'avec le match que j'ai produit, il n'y a plus de questions à se poser, a-t-elle asséné après sa victoire contre la Hongroise Timea Babos (N.56) 6-7 (4/7), 6-4, 6-1, mercredi, deux jours après son probant succès au 1er tour contre la N.2 mondiale Simona Halep.

Après avoir purgé une suspension de 15 mois pour dopage au meldonium jusqu'en avril dernier, Sharapova n'a dû sa participation au dernier tournoi du Grand Chelem de l'année qu'à l'attribution d'une invitation, par les organisateurs américains.

Une décision encore critiquée mercredi par l'Américaine CoCo Wandeweghe pour qui «une invitation pour un tournoi américain doit revenir à une joueuse américaine».

Mais Sharapova, sacrée à New York en 2006, assure que ses paires la respectent: «Je sens leur respect, clairement quand je joue contre elles et c'est important pour moi», a-t-elle noté.

«J'ai aussi le soutien incroyable du public depuis que je suis de retour, c'est vraiment spécial, je l'avais déjà ressenti quand j'étais (suspendue), mais c'est encore plus réel depuis que je rejoue», a poursuivi la 146e mondiale.

Sharapova, 30 ans, n'était plus apparue dans un tournoi du Grand Chelem depuis les Internationaux d'Australie en 2016 et à New York depuis 2014.

Au prochain tour, la Russe, sacrée cinq fois en Grand Chelem, sera opposée à une Américaine d'origine russe Sofia Kenin, 139e mondiale.

«C'est une grande joueuse, un exemple pour moi depuis que je suis gamine, je suis vraiment heureuse qu'elle soit de retour, j'ai beaucoup de respect», a insisté l'Américaine, âgée de 19 ans.