Les Golden Knights narguent Sidney Crosby

Il n'y aura pas que Sidney Crosby qui portera le no 87 cette saison dans la Ligue nationale de hockey.

Il y aura aussi Vadim Shipachyov, des Golden Knights de Las Vegas.

La nouvelle équipe du circuit Bettman a dévoilé mercredi les numéros de leurs joueurs pour la campagne 2016-2017.

Après cette annonce, l'équipe a écrit sur son compte Twitter : «Maintenant que nos numéros sont connus, voici notre nouvel état des forces du no 87 : 1. Shipachyov 2. Gronkowski 3. Il n'y en a pas d'autres qui nous viennent en tête».

Shipachyov a porté le no 87 pendant toute sa carrière dans la Ligue continentale (KHL).

Now that our jersey numbers are in, our updated No. 87 power rankings:



1. Shipachyov

2. @RobGronkowski

3. Can't think of any others