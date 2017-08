Les Bombers raflent tout

Le porteur de ballon Andrew Harris, le quart-arrière Matt Nichols et le demi défensif Maurice Leggett, tous des Blue Bombers de Winnipeg, ont été nommés les joueurs par excellence du mois d’août dans la Ligue canadienne de football (LCF), mercredi.

Les trois hommes ont aidé la formation manitobaine à remporter leurs quatre duels et à se hisser au deuxième rang de la section Ouest. Grâce à cinq gains d’affilée au total, les Bombers affichent un dossier de 7-2 cette saison.

Harris a récolté 522 verges en attaque pendant le mois, incluant 330 au sol. Il a notamment accumulé 225 verges lors de la neuvième semaine d’activités, dans un duel face aux Eskimos d’Edmonton.

Pour sa part, Nichols a complété 71,6 % de ses passes pour des gains de 1203 verges et six touchés. Contre Edmonton, il s’est distingué en vertu de 390 verges par la voie aérienne, rejoignant deux coéquipiers dans la zone payante.

Enfin, Leggett a réussi 19 plaqués, dont trois sacs du quart, et provoqué trois échappés, en plus de récupérer un ballon laissé libre par l’adversaire. Il a entre autres stoppé l’ennemi sept fois au cours de la semaine 7, dans une partie contre le Rouge et Noir d’Ottawa.