Les Astros s'inclinent de nouveau en Floride

Pour un deuxième match de suite, les Rangers du Texas ont facilement vaincu les Astros, cette fois par la marque de 8-1, mercredi dans un duel disputé au Tropicana Field, domicile des Rays de Tampa Bay, en raison de l’ouragan Harvey qui frappe la ville de Houston de plein fouet.

Environ 6123 spectateurs ont assisté au deuxième affrontement de cette série de trois.

Le vétéran Mike Napoli a cogné son 28e circuit de la saison pour les Rangers. Le joueur de premier but a terminé la soirée avec trois points produits.

Elvis Andrus a pour sa part frappé trois coups sûrs, en plus d’inscrire deux points. Carlos Gomez, qui a porté les couleurs des Astros l’an dernier, a placé la balle en lieu sûr à deux reprises et a produit deux points contre ses anciens coéquipiers.

Andrew Cashner (8-9) a été brillant au monticule, permettant un point et trois coups sûrs en huit manches.

L’as des Astros Dallas Keuchel (11-3) a subi la défaite. Le gaucher a donné six points, cinq coups sûrs et trois buts sur balles en six manches de travail.