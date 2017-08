La retraite pour Shane Doan

L'ancien capitaine des Coyotes de l'Arizona Shane Doan a annoncé sa retraite de la LNH, mercredi matin.

Il a fait connaître sa décision dans un texte qu'il a écrit pour le journal Arizona Republic.

Shane Doan announces his retirement in story in today's Arizona Republic. pic.twitter.com/dV6ShqjDM8 — Sarah McLellan (@azc_mclellan) August 30, 2017

Celui qui a évolué pendant toute sa carrière pour la même organisation n'avait pas reçu d'offre de contrat de la part de la direction des Coyotes à la fin de la saison 2016-2017.

«J’aimerais remercier les Coyotes, qui m’ont donné la chance de passer 21 ans en Arizona. C’est l’un des plus beaux accomplissements de ma vie et j’ai pu tisser des liens d’amitié durant mon parcours, a-t-il écrit. Dans ma famille, on a souvent parlé à quel point c’était spécial de rester dans la même ville.»

Par ailleurs, il semble que le choix de Doan ait été longuement réfléchi.

«Malgré le fait de ne pas avoir annoncé qu’il s’agissait de mon dernier match, le 8 avril, je savais que c’était probablement le cas», a-t-il admis.

Une première opportunité

L'attaquant de 40 ans a été repêché en 1995 par les Jets de Winnipeg, qui ont déménagé un an plus tard en Arizona pour devenir les Coyotes de Phoenix, lors du premier tour de l'encan amateur de la LNH, le septième au total.

En 1540 matchs dans le circuit Bettman, Doan a amassé 972 points, dont 402 buts. Il a de plus disputé 55 matchs éliminatoires, obtenant 28 points.

Doan a été honoré du trophée King-Clancy en 2009-2010 et du prix Mark Messier en 2011-2012, tous deux remis au joueur ayant fait preuve d'un leadership incontesté.

Il a disputé 21 saisons dans la LNH et a été le capitaine des Coyotes de 2003 à 2017.

Il s'est de plus imposé à deux reprises aux Championnats du monde avec la formation unifoliée en 2003 et 2007.