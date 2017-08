John Tavares n’aurait pas refusé une offre de 84 millions $

L’attaquant des Islanders de New York John Tavares entamera la dernière année de son contrat de six ans en 2017-2018. Et la formation new-yorkaise aimerait bien que son joueur d’avant accepte une nouvelle entente à long terme.

Mais certaines rumeurs ont fait état du refus de Tavares d’une offre de contrat de huit ans et 84 millions des Islanders. Il n’en serait rien, selon le quotidien Newsday.

En fait, Tavares et la direction des Islanders n’auraient qu’à peine effleuré le sujet de la rémunération à venir du numéro 91.

L’argent ne serait pas la priorité numéro un de Tavares. Celui qui a été le premier joueur à être repêché en 2009 aurait plus à cœur la direction que prend l’organisation sur la patinoire et à l’extérieur, notamment dans le dossier d’un nouvel amphithéâtre, que son compte de banque.

Le dossier de Tavares fait rage depuis quelque temps déjà alors que les équipes salivent déjà de voir l’attaquant de 26 ans libre comme l’air le 1er juillet 2018 ou du moins la possibilité de tenté de l’acquérir à la prochaine date limite des transactions si jamais les Islanders connaissent une mauvaise saison.

En 77 rencontres en 2016-2017, Tavares a amassé 66 points, dont 28 buts. Il a toutefois enduré pendant la majorité de la campagne une blessure à la main, pour laquelle il a subi une opération chirurgicale au mois de mai.

En 587 rencontres dans la LNH, Tavares a amassé 537 points, dont des saisons de 81 (2011-2012) et 86 points (2014-2015).

According to sources around #Isles and Tavares, he did not turn down $84 million. Sides have barely talked numbers. — Arthur Staple (@StapeNewsday) August 29, 2017

Everyone I've talked to maintains this is not about $. All about wanting to see how things progress with arena/team before committing. — Arthur Staple (@StapeNewsday) August 29, 2017