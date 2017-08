Deux longues balles de Tommy Pham n'ont pas suffi aux Cardinals

Tommy Pham a eu beau frapper deux circuits et produire quatre points, les Cardinals de St. Louis ont néanmoins subi une défaite de 6-5 contre les Brewers, mercredi après-midi, à Milwaukee.

Le partant des Cards Carlos Martinez (10-10) a encaissé le revers, lui qui a alloué six points, dont trois mérités, en cinq manches et deux tiers. Domingo Santana et Jonathan Villar ont chacun frappé une longue balle à ses dépens en fin de sixième.

Pour Santana, il s’agissait de son 22e circuit de la saison.

Trois erreurs en défensive ont marqué la rencontre pour les Cardinals, dont celle de Martinez qui a ensuite permis aux Brewers d’inscrire trois points en deuxième manche.

Chase Anderson (8-3) a savouré la victoire, ayant permis trois points à la suite de seulement deux coups sûrs et deux buts sur balles en six manches. Le releveur Corey Knebel a pour sa part obtenu son 30e sauvetage de la saison.

Dans la défaite, Pham a porté son total de longues balles à 19 depuis le début de la campagne.