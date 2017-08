De gros noms aux Grands Prix cyclistes

L’organisation des Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal (GPCQM) a confirmé mercredi la présence de coureurs de renom tels Greg Van Avermaet, Tony Gallopin, Tim Wellens et Simon Gerrans aux épreuves qui auront lieu le 8 septembre dans la Vieille Capitale et deux jours plus tard dans la métropole québécoise.

D’ailleurs, le champion du monde 2015 et 2016, Peter Sagan, et Tom Dumoulin avaient indiqué il y a environ deux semaines qu’ils allaient prendre part aux deux courses, tout comme Rigoberto Uran et Van Avermaet, vainqueur à Montréal en 2016 et meneur du classement de l’Union cycliste internationale.

À ce groupe, les Michaël Matthews, Jakob Fuglsang, Olivier Naesen et Sergio Nenao s’ajouteront. Mardi, l’équipe canadienne avait précisé que le Québécois Antoine Duchesne portera ses couleurs lors des compétitions. Guillaume Boivin sera également en action et évoluera avec l’Académie cycliste d’Israël.

La chaîne TVA Sports diffusera les GPCQM.