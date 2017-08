À qui la chance?

Si Ignacio Piatti, Patrice Bernier et Ballou Tabla étaient à leur poste à l'entraînement, mercredi, ce n'était pas le cas d'autres gros morceaux de l'Impact.



Appelés par leur équipe nationale respective, Laurent Ciman, Blerim Dzemaili, Anthony Jackson-Hamel et Samuel Piette brillaient par leur absence.

«Oui, il y a des joueurs qui sont partis, mais ça donne des opportunités à d'autres de nous forcer à prendre des décisions difficiles», a souligné l’entraîneur adjoint Jason Di Tullio.

Parmi ces joueurs, on retrouve le défenseur Kyle Fisher et le milieu de terrain Louis Béland-Goyette.

Pour ce dernier, c'est une chance à saisir. Le Québécois n’a disputé que quatre matchs cette saison, dont deux départs.

«Je continue de me préparer comme si je commençais le match, soutient le principal intéressé. Oui, il y a des absents, mais je pense qu'on sait tous ici qu'on peut faire le travail.»

Quant à Fisher, c'est l'occasion pour le jeune arrière de reprendre sa place, lui qui n'a pas été de la formation partante depuis le 5 août, alors qu’on lui a préféré la paire Victor Cabrera-Laurent Ciman.

Un premier départ pour Boldor?

Cabrera s'entraînait toutefois avec Deian Boldor mercredi. Est-ce que le défenseur roumain verra de l'action pour la première fois depuis son arrivé avec le Bleu-blanc-noir? Fort possible.

Un autre qui pourrait fort bien obtenir son premier départ de la saison, c’est l'Argentin Andres Romero.

Son dernier départ remonte à octobre 2015! Il avait alors vu sa saison prendre subitement fin après avoir subi une déchirure du ligament croisé antérieur du genou droit. Selon Di Tullio, Romero est prêt.

«On voit ces temps-ci qu'il a beaucoup plus de confiance, affirme Di Tullio. On est confiant et on sait qu'il est prêt à être sélectionné.»

Au départ, les médecins parlaient d'une convalescence de six mois pour Romero, peut-être un peu plus. S'il est du onze partant samedi face au Fire, ce sera un retour après une absence de près de deux ans.

Cet affrontement sera présenté à TVA Sports à compter de 19h.

(D’après un reportage de Frédérique Guay, à voir dans la vidéo ci-dessus)