Shaun Francis appelé à son tour

Le défenseur de l’Impact de Montréal Shaun Francis a été sélectionné par l’équipe nationale de la Jamaïque afin de prendre part à un match amical contre le Canada, samedi, au BMO Field, à Toronto.

Conséquemment, il ne participera pas au duel du Bleu-Blanc-Noir contre le Fire de Chicago prévu au même moment.

D’ailleurs, la troupe de l’entraîneur-chef Mauro Biello devra composer sans plusieurs éléments, car l’attaquant Anthony Jackson-Hamel ainsi que les milieux de terrain Samuel Piette et David Choinière ont été choisis par la formation de l’unifolié pour l’affrontement dans la Ville Reine.

De plus, l’arrière Laurent Ciman et le milieu Blerim Dzemailli ont reçu l’appel de la Belgique et de la Suisse, respectivement, pour des parties sur la scène internationale.

Francis, 30 ans, a marqué trois buts et a commencé 12 matchs en carrière avec les «Reggae Boyz», faisant ses débuts avec l’équipe senior le 10 octobre 2010. Il a d’ailleurs entamé deux joutes lors de la dernière Gold Cup de la CONCACAF, marquant notamment contre le Canada en quart de finale.