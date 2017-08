Scott Schebler s’éclate face aux Mets

Scott Schebler a frappé un grand chelem et produit cinq points dans la retentissante victoire de 14-4 des Reds face aux Mets de New York, mardi soir, à Cincinnati.

Grâce à son 26e circuit de la campagne, Schebler a vidé les buts en fin de première manche pour procurer une avance de 5-1 aux Reds. Il est revenu à la charge en cinquième avec un simple productif.

Adam Duvall s’est également illustré dans la victoire en claquant un circuit de trois points, en huitième manche. Il s’agissait de sa 31e longue balle de la saison.

Les Reds ont d’ailleurs complètement assommé les Mets en huitième en marquant sept points.

La victoire est allée à Sal Romano (4-5), qui a accordé trois points et six coups sûrs en six manches en plus de retirer cinq frappeurs au bâton.

Chris Flexen (3-3) a encaissé la défaite, lui qui a donné sept points et autant de coups sûrs en quatre manches et deux tiers de travail.