Samuel Piette, digne successeur de Patrice Bernier?

L’heure approche lors de laquelle les partisans de l’Impact de Montréal devront dire adieu à Patrice Bernier, qui prendra sa retraite à la fin de la saison 2017 du Major League Soccer (MLS).

Le capitaine, «Capi» pour les intimes, sans directement désigner Samuel Piette comme successeur, a souligné les qualités de leader du nouveau milieu défensif québécois de l’Impact dans des propos relayés par le site officiel de la MLS, mardi.

«Ces dernières années, on s’est toujours demandé : "Qui sera le prochain kid d’ici qui sera capable de jouer et être - sans dire l’âme de l’équipe - un partant proéminent sur le XI de départ?"» a déclaré Bernier.

«Il s’est amené ici et a montré qu’il n’est pas impressionné par le fait qu’il joue au niveau plus élevé de la MLS. C’est bien de savoir qu’il y a un gars qui va porter le flambeau et le garder allumé.

Ces flatteuses déclarations de Bernier ne sont pas passées inaperçues. Piette a répondu à ces propos sur Twitter en qualifiant son coéquipier de «modèle pour [lui] dans [sa] carrière, sur le terrain et en dehors.»

Definitely a model for me going forward with my career, on and off the pitch! @pbernier10 #capi #IMFC �� https://t.co/22gF0BIkau