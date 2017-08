Ric Flair s’adresse à ses partisans

L’ancien lutteur professionnel Ric Flair a envoyé un message à ses nombreux admirateurs, mardi matin, signe qu’il est sur le chemin du retour après avoir été plongé dans le coma plus tôt ce mois-ci.

Le multiple champion mondial est passé sous le bistouri le 14 août pour des raisons demeurant encore obscures.

Ses représentants et la World Wrestling Entertainement (WWE) n’ont pas précisé les causes exactes de son hospitalisation, tandis que son amie de cœur, Wendy Barlow, s’est contentée d’indiquer que son conjoint avait été traité pour des problèmes touchant de multiples organes.

Cependant, divers médias, dont le quotidien «USA Today», ont avancé que la légende de la lutte avait été opérée pour une obstruction aux intestins.

«Parfois, il faut être assommé et se retrouver plus bas que jamais, pour ensuite se relever et se hisser au point le plus haut qu’on ait atteint dans sa vie. Nul doute, je reviendrai!», a écrit Flair.

Par ailleurs, Barlow a indiqué sur sa page Facebook que l’homme de 68 ans se soumettra à une thérapie prochainement. Pour sa part, la fille de l’ex-lutteur, Charlotte Flair, est revenue au sein du groupe de la WWE effectuant des voyages pour des galas à travers l’Amérique du Nord.