Norichika Aoki libéré par les Jays

Les Blue Jays de Toronto ont annoncé avoir libéré le Japonais Norichika Aoki, mardi.

Le voltigeur quitte donc l’organisation torontoise une journée après avoir été désigné pour assignation.

Aoki aura participé à seulement 12 matchs avec les Jays, ayant conservé une moyenne au bâton de ,281 en plus de réussir trois circuits.

Plus tôt cette saison, Aoki avait défendu les couleurs des Astros de Houston. En six campagnes dans le baseball majeur, le Japonais de 35 ans a évolué avec six clubs différents. Il a aussi porté l’uniforme des Brewers de Milwaukee, des Royals de Kansas City, des Giants de San Francisco et des Mariners de Seattle.

Les Blue Jays ont du même coup rappelé le lanceur Brett Anderson, qui devait affronter les Red Sox de Boston mardi soir, en plus de rétrograder le releveur Leonel Campos au niveau AAA, à Buffalo.