Les rappels du mois de septembre, une formule à revoir

Publié aujourd'hui à 17h31

Mis à jouraujourd'hui à 17h33

À compter du premier septembre, les équipes du baseball majeur peuvent ajouter un maximum de 15 joueurs à leur formation pour le dernier mois de la campagne. Ce règlement existe depuis toujours, mais selon moi, il faut revoir cette formule.

Du premier match de la saison jusqu'au 31 août, toutes les équipes des majeures ont une formation de 25 joueurs. Mais à partir du premier septembre, alors que plusieurs équipes tentent de se qualifier pour les séries, elles ont le droit d'habiller entre 25 et 40 joueurs. Cela veut donc dire que certaines équipes, qui en ont les moyens, vont rappeler une dizaine de joueurs tandis que d'autres formations, qui ont un budget à respecter, vont seulement ajouter entre trois et cinq joueurs.

Pour l'intégrité des courses au meilleur deuxième, le baseball majeur doit adopter un nouveau règlement et imposer un quota pour le dernier mois de la saison. Le chiffre magique serait probablement 30 joueurs, dont un maximum de 15 lanceurs. De cette façon, on ne pourra pas avoir un scénario où une équipe saute sur le terrain avec 34 joueurs alors que le gérant adverse a seulement 28 joueurs à sa disposition.

Imaginez un match lors de la dernière journée de la saison afin de déterminer le meilleur deuxième entre les Rays et les Yankees. Tampa, en raison de restrictions budgétaires, a seulement 29 joueurs tandis que les Yankees habillent 34 joueurs. On se retrouve en douzième manche et le gérant des Yankees, Joe Girardi, peut utiliser des frappeurs et coureurs suppléants à sa guise en plus d'avoir plus de releveurs disponibles. Un non-sens en 2017 !

C'est comme si lors du dernier mois du calendrier de la LNH, une équipe jouait avec 8 défenseurs et 13 attaquants alors que l'adversaire aurait seulement 20 joueurs. Avec le deuxième «wildcard», il y a un plus grand nombre d'équipes qui sont dans la course en septembre, ce qui est une très bonne chose.

Maintenant, le baseball majeur doit s'assurer que toutes les équipes jouent à forces égales.