Les Astros s'inclinent devant les Rangers en Floride

Une foule modeste de 3485 spectateurs a assisté à la victoire de 12-2 des Rangers du Texas aux dépens des Astros de Houston, mardi soir, au Tropicana Field, domicile des Rays de Tampa Bay.

La série entre les deux équipes a été déplacée en raison de l’ouragan Harvey qui frappe actuellement la ville de Houston.

Joey Gallo et Shin-Soo Choo ont chacun réussi un circuit. Le second a conclu le duel avec trois coups sûrs et quatre points produits.

Elvis Andrus a frappé quatre coups sûrs et inscrit trois points, tandis qu’Adrian Beltre a placé la balle en lieu sûr trois fois. Le vétéran a été à l’origine de trois points.

L’artilleur Martin Perez (10-10) a œuvré au monticule pendant sept manches, permettant deux points sur huit coups sûrs et deux passes gratuites.

La défaite est allée à la fiche de Mike Fiers (8-9), qui a concédé huit points sur huit coups sûrs et trois buts sur balles.

Alex Bregman a frappé trois coups sûrs et produit un point pour les Astros.