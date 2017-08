Le retour du baseball majeur en fin de semaine

Publié aujourd'hui à 15h49

Mis à jouraujourd'hui à 15h54

Le retour du baseball majeur à Montréal a sûrement fait partie des discussions en fin de semaine, avec les Astros de Houston.

Tout comme les Expos, les Astros sont obligés de disputer des matchs locaux ailleurs, cette fois à cause de l’ouragan Harvey.

En 1991, une poutre extérieure de 55 tonnes du Stade olympique s'était effondrée. Les Expos avaient disputé leurs 26 derniers matchs sur la route.

Les Astros n’ont pas été épargnés par la tempête. Ils doivent disputer leurs deux prochaines séries dans un autre stade que celui de Houston. La ville de Montréal a été considérée brièvement pour la première série qui est présentement disputée à Tampa Bay.

Il ne faut pas avoir peur de se dire la vérité. Si le Stade olympique était configuré pour le baseball majeur, les Astros auraient disputé leurs deux séries à Montréal. Il faut avouer par contre que Montréal aurait pu accueillir la deuxième série sans aucun problème.

Un autre aspect important dans l’équation, c’est la réponse de l’Association des joueurs. Déjà, les joueurs seront compensés pour le déplacement de leurs familles. Croyez-vous que les joueurs accepteraient de se déplacer après seulement trois jours pour un autre endroit?

Je trouve cela très encourageant et flatteur que le baseball majeur ait songé et même étudié la possibilité de disputer les deux séries à Montréal.

La perte de Russell Martin

Souvent, on a tendance à oublier le travail effectué du receveur lorsqu’il est derrière marbre. Prenons le cas de Russell Martin. Les lanceurs qu’il a dirigés soit à Toronto ou ailleurs ont connu beaucoup de succès. Certains de ces lanceurs ont connu la meilleure saison de leur carrière.

Il ne faut pas oublier que le vol de buts peut souvent permettre à une formation de signer la victoire. Avant la blessure qu’a subie le Québécois, l'adversaire a volé 115 buts en 115 rencontres et 21 coureurs ont été retirés. Depuis qu’il est sur la liste des joueurs blessés, c’est un carrousel qu’on retrouve autour des buts. Lors des 16 derniers matchs, les équipes adverses ont volé 15 buts contre un coureur retiré.

La bonne nouvelle, c’est que Russell a commencé à lancer sur les lignes de côtés.

Crédit photo : AFP

Les jeunes frappeurs de puissance

La nouvelle génération de jeunes joueurs génère de plus en plus des frappeurs de puissance. L’an passé, la puissance du receveur des Yankees de New York, Gary Sanchez, était le sujet du jour. Cette année, jusqu’à la pause des étoiles, les amateurs suivaient attentivement le duel de coups de circuits entre les recrues Aaron Judge, des Yankees, et Cody Bellinger, des Dodgers de Los Angeles.

Le mois de septembre s’approche et Giancarlo Stanton, des Marlins de Miami, a une chance de dépasser la marque de Babe Ruth de 60 coups de circuits en une saison. Soudainement, on tourne le coin vers l’arrivée des séries et un autre jeune frappeur fait son apparition. La recrue des Phillies de Philadelphie, Rhys Hoskins, est devenu le plus jeune joueur de l’histoire du baseball à frapper 11 coups de circuits en 18 matchs.