Le Centre Vidéotron pourrait accueillir un match hors-concours de la NBA

NBA Canada veut poursuivre son développement à l’échelle du pays et cela pourrait bien passer par Québec dans le futur, avec la présentation d’un match hors-concours au Centre Vidéotron, a appris «Le Journal de Québec».

Le président du conseil d’administration du club de basketball du Rouge et Or, Charles Fortier, et le directeur senior de NBA Canada, Jonathan Chang, ont discuté de cette possibilité dans le cadre de la réouverture du gymnase du Patro Laval. Fortier agissait comme entraîneur durant la clinique offerte aux enfants.

Au cours des dernières années, les villes de Montréal, Vancouver, Winnipeg et Ottawa ont notamment présenté des matchs hors-concours devant des salles combles, même lorsque les Raptors de Toronto – la seule équipe canadienne – n’y jouaient pas.

Le Patro comblé

Chang a refusé de dévoiler les plans pour l’organisation puisqu’il est encore trop tôt pour avancer quoi que ce soit en ce sens. « Québec est un marché prioritaire pour nous et nous aimons aller dans les villes qui ont des amphithéâtres suffisamment grands pour nous accueillir, à l’extérieur de Toronto. Mais nous ne pouvons spéculer pour l’instant », s’est contenté de répondre le représentant de NBA Canada.

Les rénovations apportées au gymnase insuffleront une dose de motivation supplémentaire aux jeunes qui fréquentent le Patro Laval, selon la directrice générale de l’établissement, Sonia Pichette.

« Ça donne plus de cachet et, maintenant, les jeunes disent qu’ils jouent au basketball NBA ! Ça va les remotiver à pratiquer ce sport. C’est un gros projet, pour nous. On n’avait pas les moyens de rénover et, juste pour repeindre, on parlait d’environ 20 000 $ ! »

Le Patro a aussi adhéré au programme NBA junior pour permettre aux enfants de 4 à 7 ans d’apprendre les rudiments du sport avec du matériel adapté. De leur côté, les entraîneurs recevront une formation d’un spécialiste.