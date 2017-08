L'athlète olympique David Torrence trouvé mort dans une piscine en Arizona

David Torrence, un athlète olympique de 31 ans, a été trouvé mort au fond d’une piscine en Arizona, lundi, selon ce qu’ont rapporté plusieurs médias dont le New York Daily News.

Torrence, qui a représenté le Pérou au Jeux olympiques d’été 2016 de Rio, s’était rendu dans la région de Scottsdale quelques semaines pour s’entraîner.

La police ne décèlerait pas de signes d’un crime dans la mort du coureur japonais qui a grandi en Californie. Le coroner du comté de Maricopa étudiera la cause du décès.

«Aujourd’hui, nous avons perdu un formidable athlète et un ami encore plus formidable», a écrit le coureur Kyle Merber sur Twitter.

«J’allais attraper David à l’aéroport dans quelques jours pour qu’il vienne chez moi, comme il le fait chaque mois de septembre. Il visait son troisième titre (du Hoka One One Long Island Mile de New York).»

Des membres du personnel du condo où se trouvait Torrence ont appelé la police à 7h30 lundi quand ils ont vu un homme au fond de la piscine.

Torrence a atteint la finale du 5000 mètres masculin des JO de Rio en enregistrant un record national péruvien de 13 min 23,2 s. Produit de l’Université de Californie à Berkeley, il a pris la cinquième place des championnats américains de 2015 dans cette discipline.