L'après-Markov

Max Pacioretty n’a jamais caché son admiration pour Andrei Markov. Le capitaine du CH devra maintenant apprendre à vivre sans lui.

Pour une deuxième année, Pacioretty avait convié une centaine d’invités et plusieurs coéquipiers et anciens joueurs du Canadien pour un tournoi de golf sur les allées du club d’Islesmere.

«Oui, ce sera étrange sans Andrei, a affirmé l’Américain. C’est la réalité de la LNH, il y a toujours des départs. Nous ne pouvons rien faire. Il a eu une immense influence pour mon développement dans la LNH. Il était une pièce importante de notre casse-tête.

«Il a été l’un des plus grands joueurs de cette organisation, mais il n’a pas toujours reçu la reconnaissance qu’il méritait. C’était probablement en raison de sa personnalité plus effacée. Il nous manquera.»

Pacioretty a refusé d’identifier un seul joueur pour combler la perte du numéro 79.

«Nous savions que ce jour était pour arriver, considérant l’âge d’Andrei, mais nous ne savions pas quand, a-t-il répliqué. L’équipe a fait ses devoirs pour le remplacer. Nous avons plusieurs défenseurs du côté gauche. Andrei vient de la Russie, il a choisi d’y retourner pour jouer dans la KHL. Il sera plus près de sa famille.

«Tu ne remplaces pas un défenseur comme Markov, a-t-il poursuivi. Je crois que ça commence par la chimie. C’est une feuille blanche pour tout le monde. Nous avons connu une bonne saison l’an dernier, mais nous n’avons pas connu un long parcours en séries. Claude [Julien] aura l’occasion de bâtir l’équipe dès le camp. Nous aurons encore une fois une bonne formation malgré les changements.»

Incapable de s’entendre avec Marc Bergevin, Markov a décidé de poursuivre sa carrière avec le AK-Bars de Kazan. Il a paraphé un contrat de deux saisons. Malgré ses 38 ans, l’ancien numéro 79 du CH a déjà récolté cinq points (cinq passes) à ses trois premiers matchs cette saison dans la KHL.

Deux grosses pertes

En plus de Markov, le CH a aussi fait son deuil d’Alexander Radulov qui portera maintenant les couleurs des Stars de Dallas.

«Nous avons perdu de bons joueurs, ce n’est pas un secret, a reconnu Julien. Quand tu perds des Radulov et des Markov, il s’agit de grosses pertes. Mais nous avons ajouté des Drouin et Alzner. Nous misons encore sur un bon noyau de vétérans. Je trouve aussi que nous avons une équipe jeune. Les Danault, Lehkonen et Galchenyuk sont dans la fleur de l’âge. La clé sera de bien jouer en équipe.»

Une première expérience

Après l’élimination de l’équipe au premier tour des séries contre les Rangers de New York, Pacioretty n’a pas fui sa ville d’adoption.

«J’ai passé l’été à Montréal, pour une première fois, a-t-il souligné. Nous attendions notre troisième enfant. Nous voulions l’avoir à Montréal. Nous avons reçu de l’aide de nos familles.

«J’ai hâte au prochain camp. Je sais que nous disons toujours la même chose. Mais c’est réellement le cas. Je ne réalise pas encore que je suis maintenant le deuxième attaquant le plus expérimenté au sein de l’équipe.