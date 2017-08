La manche défensive abjecte des Blue Jays

Le contingent défensif des Blue Jays de Toronto a connu des ratés contre les Red Sox de Boston, mardi, en sixième manche d’une rencontre disputée au Rogers Centre.

D’autres erreurs ont été commises dans la partie, mais les Jays ont offert une performance particulièrement décevante défensivement lors de ce sixième engagement.

Le receveur Miguel Montero passera un très mauvais quart d’heure en regardant le film du match plus tard. À voir dans la vidéo ci-dessus.

Les Blue Jays (61-70) ont perdu leur deux affrontements précédant ce duel, avant lequel ils accusaient six matchs et demi de retard dans la course aux séries, au dernier rang de la section Est de la Ligue américaine.