La lucidité de Claude Julien

L’entraîneur-chef Claude Julien ne joue pas à l’autruche : les Canadiens de Montréal ont subi des pertes nettes quand ils ont su qu’ils ne pourraient pas compter sur le défenseur Andrei Markov et l’attaquant Alexander Radulov la saison prochaine.

Si le sujet le plus abordé mardi au tournoi de golf du capitaine Max Pacioretty à Laval fut l’acquisition de l’attaquant Jonathan Drouin du Lightning de Tampa Bay contre l’espoir Mikhail Sergachev, l’absence de deux joueurs de taille s’est fait sentir.

«On a perdu de bons joueurs, ce n’est pas un secret, a constaté Julien. Quand tu perds des Radulov et des Markov, mais on a quand même reçu des joueurs comme Drouin et (le défenseur Karl) Alzner.

«Offensivement, Alzner n’est peut-être pas aussi fort que Markov, mais il est défensivement très solide.»

Il y aura donc un aspect nouveauté lors du prochain camp d’entraînement et Julien s’attend à quelques bonnes batailles au sein de l’effectif montréalais. Qui sait : Drouin, un ailier naturel, pourrait même se retrouver au centre.

«Il a déjà joué à cette position. On va évaluer cette situation. Le camp d’entraînement va déterminer beaucoup de choses. Il faut donner l’occasion aux joueurs de se faire valoir. On a des options et c’est encourageant.»

Parlant de cette fameuse position qui se retrouve, année après année, au cœur de tous les débats concernant les Canadiens... Le rôle offensif d’Alex Galchenyuk demeure en suspens.

«Alex a eu une blessure l’an passé qui l’a beaucoup ralenti, a tenu à rappeler Julien. Faut pas oublier qu’il est un bon joueur de hockey. Il a la chance de recommencer. On sait ce qu’il est capable de faire. On aime ses qualités et il faut continuer à le laisser bien jouer offensivement tout en lui donnant une chance de s’améliorer dans les autres domaines.»

Reportage de Mikaël Lalancette à voir dans la vidéo ci-dessus.