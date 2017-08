«Jonathan Drouin ne doit rien changer» - Stéphane Richer

Plusieurs anciens joueurs du Canadien ont pris part mardi au tournoi de golf de Max Pacioretty au club Islesmere, dont Stéphane Richer.

Le dernier joueur du Tricolore à avoir connu une saison de 50 buts (c’était en 1989-90), était heureux d’avoir l’occasion de faire plus ample connaissance avec le meilleur franc-tireur de l’équipe, auteur de cinq saisons de 30 buts et plus.

«C’est un bon gars et un bon capitaine, a dit Richer. Je lui souhaite de connaître la saison la plus productive de sa carrière aux côtés du nouveau venu Jonathan Drouin.»

L’ancien numéro 44 a déjà connu le genre de pression avec laquelle Drouin devra composer.

Il y a fort longtemps que le Canadien n’a pas misé sur un jeune attaquant francophone aussi talentueux que l’ex-joueur obtenu du Lightning en échange de Mikhail Sergachev à la mi-juin. Drouin a paraphé un contrat de six ans pour 33 millions $ dès son arrivée.

«Le seul conseil que je peux lui transmettre est de rester lui-même, de ne pas changer le style de jeu qui lui a permis de faire sa marque dans la LNH, a commenté Richer. Drouin doit avoir du plaisir sur la glace et éviter de se mettre trop de pression sur les épaules.»

«Il ne doit pas se soucier de son différentiel de plus et de moins, mais plutôt se concentrer sur sa contribution à l’attaque, car le Canadien en a grand besoin. Il ne devra pas hésiter à prendre des risques si l’équipe est à la recherche d’un gros but. Radulov prenait des chances en zone adverse et ça lui a souvent souri.»

S’il se réjouit de l’arrivée d’un attaquant spectaculaire comme Drouin, Richer se dit attristé, par contre, par le départ d’Andreï Markov.

«Ça m’a beaucoup peiné, a-t-il raconté. Il ne lui manquait que 10 matchs pour atteindre le cap des 1000 rencontres disputées dans l’uniforme du Canadien. C’est dommage que les deux parties n’aient pu dénicher un terrain d’entente au sujet d’un nouveau contrat.»

Revenir avec le CH

«Je ne sais pas comment il appréciera son expérience dans la KHL, mais ça serait bien si Markov pouvait revenir disputer un jour ces 10 matchs qui lui manquent avec le Canadien pour atteindre un tel plateau dans la LNH.»

«La perte de Markov fera mal à la brigade défensive du CH, tout comme celle d’Alexei Emelin, un joueur qui avait un impact en raison de sa robustesse.»

* * * * * * * * * * * * *

Voici d’autres commentaires recueillis parmi les anciens joueurs du Canadien rencontrés sur place.

Mathieu Darche

«Le contrat de 5 ans pour 31 millions signé par Radulov avec les Stars de Dallas est trop long et trop onéreux. Je crois que le Canadien s’est amélioré en faisant l’acquisition d’un jeune comme Jonathan Drouin. Dans son cas, sa production offensive ne peut que grimper tandis que celle de Radulov, âgé de 31 ans, ne peut faire autrement que descendre. Jonathan a acquis de la maturité et son côté spectaculaire plaira aux amateurs qui regrettent toujours le départ de P. K. Subban. Pour ce qui est de Markov, je ne suis pas surpris de le voir jouer dans la KHL. Je ne l’imaginais pas repartir à zéro avec une autre équipe dans la LNH. Personne ne connaît l’offre que lui a déposée le CH, mais on ne peut pas reprocher à Marc Bergevin d’avoir tenu son bout.»

Mario Tremblay

«Si Bergevin a réalisé un très bon coup en faisant l’acquisition de Drouin, je m’attendais à ce qu’il retienne à Montréal un Radulov ou un Markov. Je ne suis pas sûr que le club s’est amélioré durant l’été. Il faudra que des jeunes nous réservent des surprises, comme on l’a vu dans le cas de Phillip Danault l’hiver dernier. Charles Hudon est notamment dû pour éclore.»

Serge Savard

«Il est difficile pour moi de commenter les départs de Markov et de Radulov parce que je ne sais pas ce qui s’est passé durant les négociations. Je devine que Marc (Bergevin) a dû essayer de les garder à Montréal. Ce n’est plus du tout le même genre de gestion depuis l’instauration du cap salarial. Pour ce qui est de l’arrivée de Drouin, j’adore ce jeune attaquant. Mon fils me disait qu’il était le meilleur joueur de la LHJMQ alors qu’il évoluait à Halifax.»

Yvon Lambert

«Le Canadien n’a pas fait un long bout de chemin dans les séries parce que son attaque massive n’a pas su produire. L’arrivée de Drouin aidera grandement la situation durant les supériorités numériques ainsi que lors du jeu à 3 contre 3 en prolongation. Il ira chercher de gros points au classement pour le Canadien. Radulov ne voulait pas rester à Montréal. Il était donc préférable qu’il parte.»