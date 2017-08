Jared Cowen invité par l’Avalanche

L’Avalanche du Colorado a accordé mardi un essai professionnel au défenseur Jared Cowen, qui tentera ainsi de se tailler une place avec cette équipe pendant le prochain camp d’entraînement.

Ennuyé par les effets d’une opération à la hanche réalisée en 2012, Cowen, 26 ans, n’a pas joué en 2016-2017.

L’automne dernier, il a été impliqué dans un différend avec les Maple Leafs de Toronto, qui ont racheté son contrat.

L’arrière a contesté cette décision, prétextant que son nom était sur la liste des blessés et que l’entente devait être respectée, mais un arbitre a tranché en faveur de la formation ontarienne au début du mois de décembre 2016.

Le premier choix des Sénateurs d’Ottawa en 2009, le neuvième au total, a inscrit quatre mentions d’aide en 37 matchs en 2015-2016. Il revendique 46 points, dont 15 filets, en 249 affrontements de la Ligue nationale.

Cowen avait été envoyé aux Leafs le 9 février par le biais d’une transaction ayant expédié Dion Phaneuf dans la capitale canadienne. Toutefois, il n’a pas disputé une seule joute dans la Ville Reine.

Glass en essai à Calgary

Les Flames de Calgary ont consenti un essai professionnel à l’attaquant Tanner Glass, mardi.

Plusieurs médias, dont le réseau Sportsnet, ont rapporté la nouvelle en journée.

L’ailier a évolué dans l’organisation des Rangers de New York lors des trois dernières campagnes. En 2016-2017, il a inscrit deux points et écopé de 17 minutes de pénalité en 11 rencontres avec les «Blueshirts». Glass a ajouté un but et trois mentions d’aide en sept parties éliminatoires.

Ayant joué 511 matchs du calendrier régulier dans la Ligue nationale, le hockeyeur a également porté l’uniforme du club-école des Rangers, le Wolf Pack de Hartford, l’an passé. Il a amassé 15 points, dont six filets, en 57 sorties et totalisé 86 minutes de punition.