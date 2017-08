Jackson veut aider Durant

Au cours des derniers jours, le quart Darian Durant a admis qu’il se mettait beaucoup de pression sur les épaules quant aux insuccès de l’attaque des Alouettes. Il peut se rassurer, car ses coéquipiers se sentent aussi responsables de cette situation.

Ernest Jackson est l’un de ceux-là.

«Je sais que Darian se met de la pression pour que notre offensive marche rondement, mais on doit aussi faire des jeux pour lui, a indiqué le receveur des Alouettes après l’entraînement mardi. On doit être concentrés sur notre tâche et éviter les erreurs mentales comme d’échapper bêtement une passe ou de ne pas courir le bon tracé.

«L’attaque n’est pas seulement l’affaire de Durant, mais celle de tous les membres de notre unité.»

Après un lent départ, Jackson s’est replacé depuis quelques semaines. Il a maintenant capté 36 passes pour 548 verges et quatre touchés.

«Ça m’a pris un certain temps pour développer une chimie avec Darian sur le terrain, a-t-il mentionné. On connaît mieux nos tendances avant et après le début d’un jeu.

«J’estime que j’ai eu une belle progression et mes statistiques le démontrent bien.»

Une surveillance plus étroite

L’an dernier, avec le Rouge et Noir d’Ottawa, Jackson évoluait en compagnie de plusieurs receveurs de talent comme Chris Williams, Brad Sinopoli et Greg Ellingson. Ce qui signifie qu’il pouvait profiter de confrontations avantageuses lors de plusieurs séries à l’attaque.

Ce n’est pas le cas cette saison avec les Alouettes alors qu’il est l’une des seules menaces dans les zones profondes avec B.J. Cunningham.

«C’est sûr que je suis surveillé plus étroitement surtout que je suis utilisé à la position de receveur éloigné, a précisé Jackson. Il y a plus de doubles couvertures qu’à Ottawa, où j’étais souvent employé comme demi-inséré.»

D’ailleurs, Jacques Chapdelaine tente du mieux qu’il le peut d’aider Jackson à être en mesure de livrer la marchandise.

«On l’utilise à toutes les sauces afin de soutirer le maximum de son potentiel», a souligné l’entraîneur-chef des Alouettes.

Il essaye notamment de l’éloigner de Cunningham dans différentes formations afin d’éviter que l’adversaire s’ajuste trop rapidement à son attaque.

Pas l’affaire d’un seul homme

Pour ce qui est son entraîneur, il ne veut pas lui lancer la pierre à son vétéran pour les déboires de l’offensive.

«Ernest n’est pas tout seul, a indiqué Chapdelaine. S’il pouvait se lancer le ballon et l’attraper, on pourrait critiquer son travail.

«Pour qu’il capte une passe, il doit y avoir de bonnes choses qui se passent au niveau de la protection et de la décision qui est prise. On va continuer de le placer dans des positions où il peut se mettre en valeur.»