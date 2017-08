Giancarlo Stanton remercie Barry Bonds

Le cogneur des Marlins de Miami Giancarlo Stanton a souligné l’aide apportée par son ancien instructeur des frappeurs, Barry Bonds, pour expliquer ses succès en 2017.

Celui ayant atteint le plateau des 50 circuits cette saison pendant le match de dimanche contre les Padres de San Diego risque d’ailleurs de manquer de temps pour égaler le record de son ex-mentor qui avait cogné 73 longues balles en 2001.

Même s’il considère cette marque entachée par le scandale des stéroïdes ayant frappé le baseball majeur à la fin du dernier siècle et au début du suivant, Stanton est reconnaissant à l’égard de Bonds.

«Barry a été très important pour moi, on se parle tout le temps, a déclaré le joueur de l’équipe floridienne au quotidien Miami Herald. Il m’a guidé tout au long de l’année.»

«Il me dit toujours que j’aurai moins de bons tirs à frapper et que je devrai être prêt quand ils arriveront. Je dois être en mesure de bien jouer chaque jour, selon lui, et je dois rester le même, peu importe les obstacles», a-t-il ajouté.

Après son départ des Marlins au terme de la saison 2016, Bonds a accepté un rôle de conseiller spécial chez les Giants de San Francisco.