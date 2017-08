Eugenie Bouchard en action à Flushing Meadows

C’est jour de rentrée pour Eugenie Bouchard aux Internationaux des États-Unis, mardi, alors qu’elle disputera son match de premier tour de ce quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem de l’année.

Pour l’occasion, la Québécoise, 76e mondiale, sera confrontée à la Russe Evgeniya Rodina, 89e au classement de la WTA, sur le Grandstand, le troisième terrain en importance au Billie Jean King National Tennis Center.

Le match s’amorcera après le duel entre l’Autrichien Dominic Thiem, sixième tête de série chez les hommes, et l’Australien Alex de Minaur, qui débutera à 11h.

La Québécoise est en quête de victoires, elle qui n’a triomphé qu’à deux reprises à ses six dernier tournois. Elle a été éliminée à quatre occasions à son premier match (Majorque, Eastbourne, Wimbledon, Toronto) et a remporté un match à New Haven (Lauren Davis) et Washington (Christina McHale).

En cas de victoire, Bouchard sera confrontée à la gagnante du match entre Elina Svitolina, quatrième favorite et quatrième raquette mondiale, et la Tchèque Katerina Siniakova, 42e au monde.

Posipsil en action

Le Canadien Vasek Pospisil, 78e au monde, sera également en action mardi alors qu’il disputera son match de premier tour face à l’Espagnol Fernando Verdasco, 43e au classement de l’ATP, sur le court 14. Il devrait amorcer son match vers 12h30, après l’affrontement entre la Néerlandaise Lesley Kerkhove (171e) et la Roumaine Sorana Cirstea (54e), qui débutera à 11h.

En cas de victoire, Pospisil affronterait le vainqueur du duel entre l’Espagnol Feliciano Lopez, 31e tête de série et 35e joueur au monde, et le Russe Andrey Kuznetsov 75e).

Le Britanno-Colombien tentera ainsi de rejoindre son jeune compatriote Denis Shapovalov (69e) au deuxième tour. La veille, le jeune homme de 19 ans issu des qualifications a aisément vaincu le Russe Daniil Medvedev (54e) en trois manches. Il croisera maintenant le fer avec Jo-Wilfried Tsonga (12e) au tour suivant.