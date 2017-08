Eugenie Bouchard a droit au traitement Arthur Ashe

Reporté à mercredi à cause des intempéries, le match de premier tour d’Eugenie Bouchard aux Internationaux des États-Unis a été envoyé sur le terrain principal du stade Arthur Ashe.

Bouchard, 76e au monde, entamera la journée à 11h contre la 89e joueuse mondiale russe Evgeniya Rodina.

Par ailleurs, la popularité de Denis Shapovalov s’étend bel et bien au sud de la frontière. La sensation canadienne de 18 ans fera les frais du tout dernier match de la journée de mercredi sur le court de l’Arthur Ashe, au deuxième tour face à la huitième tête française Jo-Wilfried Tsonga.

L’horaire des Canadiens mercredi* :

Evgeniya Rodina (RUS, 89e) c. EUGENIE BOUCHARD (CAN, 76e)

Premier match au stade Arthur Ashe

Jo-Wilfried Tsonga [8] (FRA, 12e) c. DENIS SHAPOVALOV (CAN, 69e)

Deuxième match prévu au stade Arthur Ashe lors de la séance de soir (19h)



Fernando Verdasco (ESP, 43e) c. VASEK POSPISIL (CAN, 78e)

Troisième match prévu sur le court 15

*Ordre selon le début des activités à 11h, sauf avis contraire