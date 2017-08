Et de 51 pour Stanton!

Giancarlo Stanton ne dérougit pas! Le puissant cogneur des Marlins de Miami a frappé son 51e circuit de la saison, mardi soir, dans une défaite de 8-3 contre les Nationals à Washington.

Il s’agit de sa 18e longue depuis le début du mois d’août. Il a ainsi égalé le record de Rudy York datant de 1937.

Dès la première manche, Stanton a expédié un tir d’Edwin Jackson par-dessus la clôture du champ gauche.

Aucun joueur du baseball majeur n’a plus de circuits que lui cette saison.

Dans le camp gagnant, Anthony Rendon s’est signalé avec deux coups sûrs et quatre points produits.

Daniel Murphy a aussi contribué en attaque avec une récolte de deux coups sûrs et autant de points produits.

Jackson (5-3) a permis deux points mérités sur six coups sûrs et quatre buts sur balles en six manches de travail.

Chez les Marlins, Vance Worley (2-4) a été victime de cinq points, neuf coups sûrs et trois passes gratuites en quatre manches et un tiers.