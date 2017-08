Dylan Bundy frôle la perfection

Le lanceur des Orioles Dylan Bundy a lancé un match complet mardi soir à Baltimore, blanchissant les Mariners de Seattle au compte de 4-0.

Bundy (13-8) a permis seulement un coup sûr et deux buts sur balles en neuf manches, en plus de passer 12 rivaux dans la mitaine.

Les favoris de la foule ont inscrit tous leurs points sur des circuits en solo.

La vedette Manny Machado en a réussi deux, portant son total de la saison à 30.

Jonathan Schoop et Welington Castillo ont également expédié un tir par-dessus la clôture.

Machado et Adam Jones ont chacun placé la balle en lieu sûr à deux reprises.

Dans une cause perdante, Erasmo Ramirez (5-5) a alloué deux points sur cinq coups sûrs et deux passes gratuites en six manches.

Kyle Seager a réussi l’unique coup sûr des Mariners.