Des petits «nouveaux» au sein de la ligne défensive

Avec les libérations de Ray Drew et d’Eli N’Goyi, les Alouettes ont brassé la soupe avec leur ligne défensive au cours des dernières heures.

On a été témoin de plusieurs combinaisons de la part du coordonnateur Noel Thorpe avec cette unité durant l’entraînement qui s’est déroulé entre le Stade olympique et le domicile de l’Impact de Montréal mardi. Il y avait deux petits «nouveaux» dans la rotation avec John Bowman, Gabriel Knapton et Jesse Joseph.

Devon Walls et Ivan McLennan ont pris part à plusieurs exercices avec les partants de la défensive montréalaise. Si le premier évolue avec les Alouettes depuis seulement quelques semaines, l’autre fait partie de l’équipe d’entraînement depuis le début de la campagne.

«Ray Drew avait démontré beaucoup de potentiel à la fin de la dernière saison, a expliqué Jacques Chapdelaine. On espérait qu’il puisse continuer de nous en donner cette année.

«En raison du ratio, on n’a pas été en mesure de le faire jouer avant le match à Winnipeg. Toutefois, on n’a pas eu ce qu’on voulait de sa part. Pour ce qui est de Walls, il nous a impressionnés depuis son arrivée et c’est pour cette raison qu’on a fait ce changement.»

Walls, un gaillard de 6 pieds 5 pouces et 290 lb, pourrait être la solution pour donner plus d’espace à Bowman et Knapton qui pourraient ennuyer le quart adverse sur une base plus régulière.

Parlant de Knapton, il n’a pas connu une première moitié de saison à tout casser et il doit vouloir se racheter dans les prochaines semaines où son équipe disputera des rencontres cruciales.

Lewis ou Jamieson?

On a également vu de nouveaux visages au sein de la ligne offensive. Le Canadien Sean Jamieson s’est entraîné comme garde à gauche avec les partants.

Si l’ancien de l’Université Western Ontario obtenait le départ, ça signifierait que Jeremy Lewis serait laissé de côté pour le match de jeudi. Du même coup, il aiderait les Alouettes à respecter le ratio plus facilement.

Un autre Canadien, Chris Greaves, a aussi obtenu quelques exercices comme bloqueur à gauche au cas où Jovan Olafioye ne serait pas en mesure de finir la partie contre Ottawa. Quant à Olafioye, il n’a pas semblé ennuyé par ses spasmes au dos et tout indique qu’il sera en uniforme jeudi.