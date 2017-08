Carson Branstine éliminée d’entrée à Repentigny

La Canadienne Carson Branstine, deuxième tête de série des Internationaux de tennis junior de Repentigny, a été éliminée, mardi, à son premier match du tournoi.

Après avoir bénéficié d’un laissez-passer en ronde initiale, Branstine s’est inclinée en trois manches de 6-1, 3-6 et 6-3 face à l’Américaine Dalayna Hewitt, qui est issue des qualifications.

Alexandra Vagranov a été la seule Canadienne à savourer la victoire mardi. La Britanno-Colombienne, qui a bénéficié d’un laissez-passer pour le tableau principal, a disposé de l’Italienne Elisabetta Cocciaretto, 16e favorite, en trois manches de 3-6, 6-3 et 6-3.

Parmi les autres Canadiennes en action, Isabelle Boulais s’est inclinée en deux manches identiques de 6-3 devant la Russe Sofya Lansere, sixième tête de série.

Ariana Arsenault a été éliminée en deux sets de 6-3 et 6-4 par la Japonaise Naho Sato, 12e tête de série.

La Suisse Lulu Sun a vaincu Sarah-Maude Fortin en trois manches de 4-6, 6-2 et 6-2 tandis que Leylah Annie Fernandez a été évincée par Mai Hontama, cinquième favorite, en trois manches de 6-7 (4) 6-3 et 7-5.

Le premier favori tombe chez les garçons

Du côté masculin, l’Argentin Axel Geller, première tête de série, a également subi l’élimination au deuxième tour. Il s’est incliné devant le Croate Duje Ajdukovic en deux manches de 6-4 et 6-2.

Le deuxième favori, le Japonais Yuta Shimizu, a assuré sa place au troisième tour en disposant de l’Américain Sangeet Sridhar par la marque de 6-2 et 6-2.

En double, Boulais et Vagramov ont accédé aux quarts de finale grâce à une victoire de 7-6 (3-) et 6-2 face à Mai Hontama et Mihaela Lorena Marculescu.

De son côté, Raphaëlle Lacasse et sa partenaire suisse Tamara Racine-Beauchamps ont été éliminées au deuxième tour par les deuxièmes favorites, la Japonaise Yuki Naito et la Lettone Daniela Vismane.

Enfin, le duo canadien formé par Liam Draxl et Nick Lagaev s’est aussi incliné au deuxième tour.