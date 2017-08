Andrés Romero pourrait être la solution

Pour la première fois depuis la fin septembre 2015, Andrés Romero a vu de l’action dans deux matchs de suite.

Il était temps, diraient certains. Mais pour Mauro Biello, il s’agit d’un retour progressif qui était planifié.

«Romero, c’était une question de se remettre en forme et c’était le plan dans les deux derniers matchs qu’il ait 20 à 30 minutes dans les jambes, a expliqué Biello. On a besoin d’un joueur comme ça qui a une qualité dans le dernier tiers et il devient important.»

Romero a disputé 16 minutes contre Salt Lake City et 24 contre le Toronto FC et n’a pas démérité. Depuis le début de la saison, personne n’est parvenu à réellement s’imposer sur le flanc droit. Ballou Tabla y a connu de bons moments, mais Dominic Oduro et Michael Salazar ont eux aussi obtenu des départs à l’aile.

Romero, quant à lui, était un régulier à ce poste avant de se démolir un genou au Colorado en octobre 2015 et Biello le voit bien reprendre sa place dans la course aux séries.

«Il a certainement les qualités pour être le morceau manquant sur la droite. Il a le volume et il est intelligent, c’est une question de conditionnement.»