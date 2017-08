Une multitude de transactions dans la LHJMQ

Plusieurs transactions ont été annoncées, lundi, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) alors que le jeune Marc-Olivier Alain se retrouve notamment avec les Remparts de Québec.

Alain, 17 ans, a été obtenu des Olympiques de Gatineau en retour de Darien Kielb. La formation de Gatineau reçoit également un choix de sixième ronde tandis que les Remparts ajoutent une sélection de huitième tour.

Les Voltigeurs de Drummondville ont par ailleurs connu une journée mouvementée, obtenant Morgan Adams-Moisan et Daniel Moody par le biais de différentes transactions. Ils perdent par ailleurs les services de Ryan Da Silva. Le club de Drummondville a également envoyé l’attaquant Samuel Gaumond à l’Océanic de Rimouski en retour d’un choix de septième ronde.

Transaction confirmée: Morgan Adams-Moisan aux Voltigeurs en retour de Ryan Da Silva. #tvasports — Mikaël Lalancette (@MLalancetteTVA) August 28, 2017

Larose échangé par les Saguenéens

Nathan Larose quitte les Saguenéens de Chicoutimi et poursuivra sa carrière avec les Sea Dogs de Saint John. Pour acquérir Larose, les Sea Dogs ont offert des choix de deuxième, troisième et sixième tours.

Nathan Larose des Sags échangés aux Sea Dogs en retour de choix de 2e, 3e et 6e tours. #tvasports — Mikaël Lalancette (@MLalancetteTVA) August 28, 2017

Les Sags ont ensuite obtenu Zachary Bouthillier, des Cataractes de Shawinigan, contre des choix de deuxième et quatrième rondes.

Brock Mcleod passe du Phœnix de Sherbrooke aux Islanders de Charlottetown en retour d’Alexis Gaudreau.

Les Saguenéens obtiennent Vincent Milot-Ouellet

Les Saguenéens de Chicoutimi ont fait l’acquisition de l’attaquant Vincent Milot-Ouellet, des Olympiques de Gatineau, dimanche.

En plus d’obtenir Milot-Ouellet, le directeur général des Sags, Yanick Jean, a mis la main sur un choix de sixième ronde au prochain repêchage. En retour, un choix de quatrième ronde prend le chemin de Gatineau.

«Il va apporter une certaine expérience: on avait seulement trois joueurs de 19 ans dans notre formation. On a des bons jeunes avec qui on veut travailler comme il le faut, mais on ne peut pas non plus les exposer», a expliqué Jean.

En 40 rencontres l’an dernier dans l’uniforme des Olympiques, Milot-Ouellet a amassé 16 points. À sa première saison en Outaouais, l’ailier droit avait connu une bonne campagne totalisant 31 points en 57 matchs. Il a été repêché au 12e tour par les Olympiques lors du repêchage de 2015.

Le prochain match présaison des Sags aura lieu le vendredi 8 septembre à Shawinigan.