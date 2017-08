Top 10 des candidats pour le trophée Norris

Le phénomène Brent Burns a pris d’assaut la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2016-2017; impossible de savoir si le défenseur des Sharks de San Jose pourra maintenir son rythme incroyable cette saison.

Même si Burns a terminé au premier rang des meilleurs marqueurs chez les défenseurs la saison dernière, il n’est pas très judicieux de parier contre Erik Karlsson, des Sénateurs d’Ottawa, pour reprendre des mains de son homologue des Sharks de San Jose le trophée Norris.



The Hockey News n’a pas pris ce pari. Top 10 des candidats pour l’obtention du prix en 2017-2018.



1. ERIK KARLSSON, Sénateurs d’Ottawa



Double récipiendaire du Norris, Karlsson, 27 ans seulement, a terminé au deuxième rang du scrutin ces deux dernières saisons. Seuls le capitaine des Sénateurs, Bobby Orr, Denis Potvin et Paul Coffey ont fini dans le top 10 des meilleurs marqueurs de la LNH en tant que défenseur à deux reprises. Même si le Suédois ratera quelques matchs au début de la campagne à cause de son opération à un pied pendant la saison morte, il est virtuellement assuré qu’il soit finaliste.



2. VICTOR HEDMAN, Lightning de Tampa Bay



La différence entre Hedman et les autres membres du monstre à trois têtes de la LNH, Karlsson et Burns, c’est que le géant n’a pas encore atteint son apogée. Le Suédois a explosé la saison dernière avec 16 buts et 72 points, domine autant offensivement que défensivement et n’a pas de trou dans son jeu.



3. BRENT BURNS, Sharks de San Jose



La statistique la plus fascinante de Burns la saison dernière, c’est qu’il a été le leader de la ligue au chapitre des tirs au but. Un spécimen rare, le seul défenseur – avec Karlsson – capable de porter l’attaque de son équipe sur ses épaules. Le Canadien terminera parmi les deux ou trois meilleurs marqueurs à sa position. À 32 ans, sa carrière pourrait toutefois commencer à décliner et les Sharks ne se sont pas améliorés cet été.

Crédit photo : AFP



4. DREW DOUGHTY, Kings de Los Angeles



Doughty a fini dans le top 10 au scrutin du Norris sept fois ces huit dernières années et a mis la main sur le trophée pour la première fois en 2016. Ses chiffres en statistiques avancées brillaient sous les ordres de Darryl Sutter et cela ne changera pas sous l’égide de John Stevens. Le Canadien continuera d’être un des joueurs les plus complets de la ligue à sa position pendant plusieurs années, mais comme son équipe ne fera pas les séries pour une troisième fois en quatre ans, il ne figure pas dans le top 3 des favoris.



5. RYAN SUTER, Wild du Minnesota



Personne ne mérite plus une nomination de «charité» que Suter. Personne dans la LNH n’a disputé plus de minutes de jeu par rencontre que lui depuis qu’il s’est joint au Wild en 2012. Il est aussi constant que possible, complet et très utile à son équipe.



6. P.K. SUBBAN, Predators de Nashville



Même chez les Predators, avec leur contingent défensif exceptionnel, Subban se démarque. Jetez un œil à sa cote Corsi, la meilleure des «Preds» à 3,98. Parfois, sa personnalité flamboyante nous fait oublier à quel point il est bon à la ligne bleue. S’il demeure en santé, l’ancien défenseur des Canadiens de Montréal peut aspirer à son deuxième trophée Norris.

Crédit photo : AFP

7. DUNCAN KEITH, Blackhawks de Chicago



Le double récipiendaire du Norris et futur membre du Temple de la renommée a été finaliste pour l’obtention du trophée quatre fois lors des cinq dernières saisons. Il joue dans toutes les situations contre les meilleurs joueurs adverses et génère constamment de l’attaque. Keith est un cheval, mais à 34 ans, avec des Blackhawks en manque de profondeur, il tombera à court.



8. DOUGIE HAMILTON, Flames de Calgary



Choisissez Hamilton ou Mark Giordano dans cette liste chez les Flames. Giordano a été un meilleur joueur la saison dernière ou, du moins, s’accaparait plus de responsabilités, mais Hamilton, 10 ans plus jeune, a connu une saison phénoménale avec 50 points malgré un temps de jeu de seulement 19 min 41 s par partie.



9. ZACH WERENSKI, Blue Jackets de Columbus



Pas de problème si vous préférez insérer Seth Jones dans cette liste, un exceptionnel arrière, mais Werenski a démontré en tant que recrue en 2016-2017 que son potentiel est plus élevé. Certes, l’ombre de la guigne de deuxième année apparaît, mais le défenseur a affiché beaucoup de maturité pour son âge.



10. JACCOB SLAVIN, Hurricanes de la Caroline



Ceci n’est probablement qu’un rêve en couleur, mais Slavin est un pilier. Il a joué plus de 23 minutes par soir la saison dernière sur la première paire de défenseurs des Hurricanes, avec Brett Pesce. Il a enregistré les meilleurs chiffres de possession de rondelle même contre les meilleurs joueurs de la ligue, est peut-être le meilleur arrière défensif de la ligue présentement et pourrait aider les Hurricanes à se faufiler en séries.

Mentions honorables



Shea Weber, Canadiens de Montréal

Mark Giordano, Flames de Calgary

Roman Josi, Predators de Nashville

Kristopher Letang, Penguins de Pittsburgh

Dustin Byfuglien, Jets de Winnipeg

Torey Krug, Bruins de Boston

Alex Pietrangelo, Blues de St. Louis

Seth Jones, Blue Jackets de Columbus

Ryan McDonagh, Rangers de New York

Aaron Ekblad, Panthers de la Floride

Kevin Shattenkirk, Rangers de New York

Ryan Ellis, Predators de Nashville

Hampus Lindholm, Ducks d’Anaheim

Mattias Ekholm, Predators de Nashville

Josh Manson, Ducks d’Anaheim

Oliver Ekman-Larsson, Coyotes de l’Arizona

Oscar Klefbom, Oilers d’Edmonton

Marc-Édouard Vlasic, Sharks de San Jose