Matteo Mancosu léthargique

L’Impact a été ramené sur terre par le Toronto FC devant un Stade Saputo rempli à capacité, dimanche.

Après quatre victoires de suite, le résultat (3-1) a certes déçu les partisans montréalais, mais ce scénario était peut-être prévisible.

L’attaque de l’Impact a été silencieuse. Mauro Biello a préféré utiliser Matteo Mancosu et non Anthony Jackson-Hamel, qui avait pourtant fait flèche de tout bois dans le match précédent.

Les amateurs se questionnent sur la pertinence d’avoir donné une autre chance à Mancosu.

Mais le capitaine Patrice Bernier a été clair à la suite du revers contre le TFC : il n’y a pas lieu de paniquer.

Après un bon début de match, l’Impact a semblé en avoir plein les bottes. Les choses auraient toutefois pu tourner autrement si les chances de marquer s’étaient concrétisées.

«On a créé des occasions, mais il fallait leur faire mal dans le dernier tiers. On aurait pu mieux jouer en attaque», a déploré Biello après la défaite.

Malgré son match étincelant du week-end précédent, Jackson-Hamel a cédé sa place à Mancosu sur le onze partant.

L’attaquant italien a cependant raté l’occasion de faire taire ses détracteurs.

Rien ne semble aller pour Mancosu, qui n’a marqué qu’un seul but en plus de deux mois... et celui-ci lui a été offert sur un plateau d’argent par Piatti sur un tir de pénalité.

Salazar et Jackson-Hamel, des aubaines

Disons que les joueurs qui devraient normalement produire sont plutôt tranquilles. Mancosu et Dominic Oduro coûtent à eux deux plus d’un million de dollars sur la masse salariale, tandis que Michael Salazar et Jackson-Hamel sont de véritables aubaines (ils gagnent respectivement 54 000$ et 66 000$), et ils touchent le terrain pas mal moins souvent.

Heureusement, Biello peut compter sur ses joueurs désignés. Ignacio Piatti a marqué dans un cinquième match de suite dimanche, ce qui constitue un record d’équipe en MLS.

Sans l’ombre d’un doute, Piatti et Blerim Dzemaili font leur part offensivement. Ils ont enfilé neuf des 12 buts de leur équipe à leurs cinq derniers matchs.

Piatti se sentira seul samedi contre le Fire de Chicago puisque Dzemaili et Jackson-Hamel brilleront par leur absence, choisis par leur équipe nationale.

(D’après un reportage de Nicolas A Martineau, à voir dans la vidéo ci-dessus)