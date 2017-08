Observations d'un gars en vacances

Publié aujourd'hui à 15h10

Mis à jouraujourd'hui à 15h15

J'étais dernièrement en vacances et il était difficile de me tenir à distance de ce qui se passait dans le baseball majeur. Voici quelques observations, en vrac, des trois dernières semaines.

- Les Blue Jays sont fidèles à eux-mêmes. Alors que tous les observateurs s'entendaient pour dire que leurs chances d'accéder aux séries étaient à peu près nulles, voilà qu'ils se mettent à gagner pour s'approcher jusqu'à 3 matchs du meilleur deuxième, mais retombent dans leurs bonnes vieilles habitudes et perdent des matchs importants.

- Il est clair que Josh Donaldson jouait blessé en début de saison. Il a l'air plus en forme que jamais présentement et ses statistiques sont là pour le prouver. Depuis le 1er août, il frappe pour ,302 avec 12 circuits et 27 points produits en 24 matchs. En comparaison, du début de la saison au 31 juillet, il a maintenu une moyenne de ,243 avec 11 circuits et 31 points produits en 62 matchs... les chiffres parlent!

- La blessure de Bryce Harper n'a pas trop d'impact pour le moment pour les Nationals de Washington qui continuent de jouer au-dessus la barre des ,500 malgré son absence. Ils espèrent tout de même son retour d'ici la fin du mois de septembre car le comité de joueurs qui le remplace n'amène clairement pas le rendement de leur joueur vedette.

- Les Angels sont toujours dans la course au meilleur deuxième dans l'Américaine pour une raison : Mike Trout. Il a raté le mois de juin au grand complet et malgré tout il frappe pour ,318 avec 26 circuits. Il est dominant au bâton et permet à son équipe de demeurer à 1,5 match des Twins alors que personne ne les attendait là cette saison.

- Giancarlo Stanton est une machine. C'est toujours spectaculaire de le regarder s'élancer et constater avec quelle force et surtout avec quelle facilité il réussit à transporter la balle de l'autre côté de la clôture. 50 circuits au 28 août avec encore un gros mois à jouer. Il surpassera la marque de Roger Maris (61) facilement.

- Un autre qui démontre beaucoup, mais beaucoup de puissance est le jeune espoir des Phillies de Philadelphie, Rhys Hoskins. Quelle entrée en matière dans la grande ligue! 11 circuits à ses 18 premiers matchs dans le baseball majeur. Difficile de comprendre pourquoi les Phillies ne lui ont pas donné une chance plus tôt dans la saison. Un pur frappeur de puissance et il sera à surveiller dans les prochaines saisons, surtout qu'il est en mesure de frapper pour la moyenne tout en limitant les retraits sur des prises.

- Je m'inquiète vraiment pour les Red Sox de Boston qui occupent toujours le premier rang dans la division Est, mais dont les lanceurs partants, dont Chris Sale, connaissent leurs pires moments de la saison. Avec seulement 2,5 matchs d'avance sur les Yankees, il faudra se ressaisir bistros de Houston. Depuis la perte de Carlos Correa, rien ne va plus. Une chance qu'ils avaient une très grande avance au classement car ils ont une fiche de 10-15 au mois d'août et ils ont beaucoup de difficulté à coller les victoires.

- Les Dodgers vont pouvoir compter sur le retour de Clayton Kershaw en fin de semaine. Avec l'acquisition récente de Yu Darvish, ça risque d'être spectaculaire en Californie au mois de septembre.