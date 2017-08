Un cycliste de Québec va prendre part à la 10e édition de la caravane «Coast to Coast Against Cancer Foundation» qui va le mener de Vancouver à Halifax en vélo du 6 au 23 septembre prochain afin amasser de l'argent et lutter contre le cancer chez les enfants.

Mario Ferland y prend part pour une quatrième fois et pour des raisons bien personnelles. Reportage de Stéphane Turcot, à voir dans la vidéo ci-dessus.