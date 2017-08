Les Rangers retireront le numéro de Jean Ratelle

Les Rangers de New York retireront le numéro 19 de Jean Ratelle, qui sera ainsi hissé dans les hauteurs du Madison Square Garden.

La formation new-yorkaise en a fait l'annonce, lundi.

La cérémonie aura lieu le 25 février prochain.

En 1281 matchs dans la LNH, Ratelle a amassé 1267 points.

Il a porté les couleurs des Rangers pendant 16 saisons dans les années 1960 et 1970.

OFFICIAL: On February 25th, Legendary Blueshirt Jean Ratelle will be honored as his #19 will be raised to the rafters @TheGarden. #NYR pic.twitter.com/iVDZUPJWWz