Les Phillies ont le dessus sur les Braves

Le receveur Cameron Rupp a réussi son 14e circuit de la saison dans une victoire de 6-1 des Phillies aux dépens des Braves d’Atlanta, lundi à Philadelphie.

La jeune sensation Rhys Hoskins, qui a récemment établi un record du baseball majeur en frappant 11 longues balles à ses 18 premiers matchs, a également contribué en attaque en vertu d’une récolte de deux coups sûrs et un point produit.

Pedro Florimon a aussi placé la balle en lieu sûr à deux reprises.

L’artilleur Aaron Nola (10-9) a œuvré au monticule pendant sept manches, permettant un point sur cinq coups sûrs.

Son vis-à-vis Lucas Sims (2-4) a concédé quatre points, huit coups sûrs et un but sur balles en six manches et un tiers de travail.

Brandon Phillips a produit l’unique point des visiteurs sur un simple au champ gauche en sixième manche.