Les joueurs des Astros affectés par l'ouragan Harvey

L’ouragan Harvey qui frappe actuellement la ville de Houston, au Texas, fait les manchettes partout en Amérique du Nord alors que les joueurs des Astros continuent de remporter des matchs, malgré les moments difficiles.

Les joueurs ont d’ailleurs dédié leur victoire de 7-5 sur les Angels aux sinistrés de la tragédie.

«Nous avons joué avec émotion pour plusieurs raisons, a mentionné le gérant A.J. Hinch au MLB.com après l’affrontement. C’est juste un match, mais c’est une grosse victoire pour nous, et je trouve que les gars ont joué un excellent match alors qu’ils auraient bien pu encaisser une défaite et prendre rapidement l’avion en direction du Texas. Je suis fier de notre groupe. Ce fut une journée difficile.»

«Nous sommes des professionnels, c’est notre travail, a souligné l’ancien des Yankees de New York Brian McCann. Nous devons jouer au baseball. C’est difficile, mais c’est notre boulot.»

Relocalisation temporaire

Par ailleurs, l’équipe jouera sa prochaine série de trois matchs, qui débutera mardi contre les Rangers du Texas, au Tropicana Field de St. Petersburg, le domicile des Rays de Tampa Bay.

«La sécurité de nos partisans, de nos joueurs et de notre personnel est notre priorité, a indiqué le président des opérations d’affaires des Astros, Reid Ryan. Nous sommes reconnaissants avec l’organisation des Rays qui nous permettent d’utiliser leurs installations.

«Nous allons prendre une décision à propos de notre série du week-end contre les Mets de New York dans les prochains jours, alors que nous suivons la situation de près. Nous offrons aussi nos pensées et nos prières les plus sincères à tous ceux qui sont affligés par l’ouragan.»

Le baseball majeur et l’Association des joueurs ont aussi annoncé avoir effectué un don de 1 million $ pour venir en aide aux gens de Houston.