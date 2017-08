Les Canadiens font bien à Repentigny

Le terrain principal accueillait lundi cinq matchs de simple et deux de double des Internationaux de tennis junior de Repentigny. Dans chacun de ces affrontements, le Canada a été fièrement représenté. Au total, 20 athlètes du pays étaient en action et huit d’entre eux ont passé à la ronde suivante.

Le premier Canadien à avoir foulé le terrain principal a fortement lutté contre l’Argentin, Thiago Agustin Tirante. C’est dans un match de trois manches que s’est incliné Alex-Antoine Marquis par un pointage de 3-6, 6-4, 3-6. Le même scénario a suivi pour Taha Baadi qui lui a perdu 1-6, 3-6 contre le Néerlandais Ryan Nijboer.

Chez les filles

Cinq des Canadiennes qui étaient en action accéderont à la deuxième ronde. Entre autres, les trois joueuses à avoir joué sur le central en ont mis plein la vue aux spectateurs. Alexandra Vagramov a vaincu la Taiwanaise Yi Tsen Cho 7-6 (3), 6-1 et Sarah-Maude Fortin a gagné son match 6-4, 6-3 face à la Française Yasmine Mansouri. Finalement, le match vedette en soirée s’est terminé en deux manches en faveur de l’Ontarienne Isabelle Boulais par un pointage final de 7-5, 6-4, contre l’Américaine Sophia Hutton.

Sur les autres terrains, la Canadienne Layne Sleeth a battu la 14e tête de série Viktoria Morvayova par la marque de 6-3, 6-4, tandis qu’Ariana Arseneault l’a emporté face à I-Hsuan Cho, par la marque de 6-3, 6-2.

En double

Les deux matchs à être présentés sur le court central opposaient des Canadiens contre des Américains. Liam Draxl et Nick Lagaev l’ont emporté 6-2, 7-5 face à Drew Baird et Keenan Mayo.

Le duo canadien Baadi et Marquis s’est incliné face aux Américains Brian Shi et Sangeet Sridhar par la marque de 3-6, 2-6. Le duo féminin constitué de la Canadienne Raphaëlle Lacasse et de la Suisse Tamara Racine-Beauchamp, a remporté la bataille face à deux autres Canadiennes en trois manches respectives de 4-6, 7-5, 14-12.