Le meilleur de la semaine, spécial «on voit rouge»

La 25e semaine d’activités de la saison 2017 vient tout juste de se terminer et honnêtement, la question se pose : qui peut battre le Toronto FC dans sa forme actuelle?

Il semble bien que le reste de la ligue se battra pour la deuxième place d’ici la fin octobre. Les «Reds» canadiens se sont pointés au Stade Saputo, dimanche, pour y affronter un Impact qui venait de coller quatre victoires. Et la troupe à Mauro Biello n’a pas si mal joué! Mais elle a manqué d’opportunisme et a commis quelques erreurs qui auraient peut-être coûté moins cher contre un autre club. Finalement, Toronto est reparti avec les trois points et compte maintenant neuf unités de plus que son plus proche poursuivant. Seule une cavalcade de blessures pourra les empêcher d’atteindre la grande finale de la Coupe MLS pour une deuxième année d’affilée.

Mais ne souffrez pas trop, amoureux de l’Impact. Ce ne sera pas toujours comme ça. Les bonnes équipes viennent, et puis un jour, elles se défont et disparaissent. Parlez-en aux partisans du Galaxy de Los Angeles...

Parlant de déroute, le Fire en traverse actuellement une solide. Plus rien ne fonctionne pour la formation de l’Illinois qui est passée de la deuxième à la quatrième place dans l’Est. Il y a deux mois, Chicago talonnait Toronto. Maintenant, le club est dans la mire de l’Impact, Atlanta et les Red Bulls et obtenir une place en éliminatoires sera nettement plus compliqué qu’on aurait pu le croire en juin. Que se passe-t-il? En premier lieu, l’attaquant Nemanja Nikolic est dans un sérieux creux de vague. La défense de l’équipe doit également composer avec plusieurs blessures. Le fond du baril a peut-être été atteint samedi, alors que le Fire a encaissé un revers de 2-1 à domicile contre cette machine à tuer qu’est le Minnesota United.

Sinon, les Sounders se sont maintenus au premier rang dans l’Ouest devant les Timbers, avec lesquels ils ont fait match nul dimanche. Match nul également pour les rivaux de la rivière Hudson, alors que les représentants new yorkais, emmenés par David Villa encore une fois, sont allés soutirer un point à leurs rivaux du New Jersey au Red Bull Arena.

Chapeau bas également aux Whitecaps qui continuent de se battre malgré la perte de Matias Laba en milieu de terrain. Leur victoire de 2-1 à Orlando est un bel exploit.

Voici le top 5 de la semaine:

5 – L’éclosion de Danladi

Tout premier choix du Superdraft de la MLS l’hiver dernier, Abu Danladi n’a pu se faire justice en début de saison en raison des belles performances de Christian Ramirez en pointe. Ce dernier s’est toutefois retrouvé sur la liste des blessés, récemment, ce qui a ouvert la porte au Ghanéen de 21 ans. Danladi a montré de quoi il était capable, samedi, en marquant les deux buts des siens dans une impressionnante victoire de 2-1 à Chicago.

Three points, two goals and @MNUFC's first road win of the season. #CHIvMIN pic.twitter.com/ZcLqj1rwFR — Major League Soccer (@MLS) 27 août 2017

4 – Un derby texan complètement fou

Le duel tout texan entre le Dynamo et le FC Dallas a lancé la «rivalry week» de la MLS avec panache, mercredi dernier. Dallas a d’abord pris les devants 3-1, notamment grâce à de très beaux buts de Tesho Akindele et Maxi Urruti, mais Houston n’a jamais lâché et grâce à deux pions de «Cubo» Torres, l’équipe a réussi à repartir de Dallas avec un point. C’était enlevant.

3 – Le beau geste de Savarino

À l’exception de son revers du 19 août au Stade Saputo, le Real Salt Lake fait flèche de tout bois par les temps qui courent. L’équipe a obtenu deux victoires décisives la semaine dernière et est maintenant au plus fort de la course aux éliminatoires. Ce qui étonne compte tenu de son début de saison. Un autre exemple de la grande parité qui caractérise cette ligue. Des huit buts marqués par le RSL au cours des deux derniers matchs, celui inscrit par Jefferson Savarino, mercredi, était le plus beau.

What a beaut. Jefferson Savarino doubles @RealSaltLake's lead at the RioT. #RSLvSJ https://t.co/uXjG4Pl0Hh — Major League Soccer (@MLS) 24 août 2017

2 – La technique de Nagbe

Le calme, la précision et la dextérité de Darlington Nagbe étaient à l’avant-plan sur ce but inscrit mercredi contre les pauvres Rapids. Le joueur américain des Timbers a un flair exceptionnel.

1 – Giovinco l’assassin

Ce n’est pas plaisant, mais c’est inévitable : Sebastian Giovinco a fait mal à l’Union, mercredi, et a littéralement abattu l’Impact dimanche. Le très petit joueur italien est particulièrement dangereux sur les coups francs. Il en a planté deux cette semaine. Les adversaires du Toronto FC n’ont absolument pas droit à la faute, surtout en zone payante. La menace vient de partout, sous toutes ses formes.

Not bad, Seba.



Sebastian Giovinco has scored five goals from free kicks so far in 2017. #TFC pic.twitter.com/e01zwd51l0 — Major League Soccer (@MLS) 28 août 2017

LES BONIS

Avec les arrivées de Zoltan Stieber et Paul Arreola, l’attaque du D.C. United reprend des couleurs. L’équipe pourrait même quitter le fond du classement prochainement. L’excellent Lucho Acosta n’est plus seul et les prochains adversaires du club feraient mieux d’en prendre note.

Ce gros, gros but tardif de Tyrone Mears a permis à Atlanta d’éviter un coûteux revers, samedi.

FT: Leaving it late.



Tyrone Mears scores in stoppage time to earn a big point on the road. #PHIvATL https://t.co/O2HVGz0fp5 — Major League Soccer (@MLS) 27 août 2017

Ce carton jaune attribué à Bastian Schweinsteiger résume assez bien la situation du Fire.

Schweinsteiger gets an entertaining yellow card. pic.twitter.com/RY6Ch0Dntf — Total MLS (@TotalMLS) 27 août 2017

Il y a rater la cible et il y a Carlos Rivas, dont la capacité à envoyer la balle dans les estrades est quasiment poétique.

Rivas isn't the best striker of the ball imo. pic.twitter.com/jzPloKH12I — Total MLS (@TotalMLS) 27 août 2017

Pas capable de déterminer si Joao Plata mérite d’être félicité, ou tabassé.

The goal didn't count, but we're still going to celebrate this celebration. pic.twitter.com/Yn7dMCBhXG — Total MLS (@TotalMLS) 24 août 2017

À la semaine prochaine!