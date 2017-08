La longue balle sert la cause des Indians

Les Indians de Cleveland ont claqué quatre longues balles pour venir à bout des Yankees au compte de 6-2, lundi soir à New York.

Le joueur de deuxième but Jose Ramirez a réalisé deux coups de canon, dont un au cours de la manche initiale.

Carlos Santana et Austin Jackson ont aussi expédié un tir hors des limites du terrain. Santana a touché la plaque à deux reprises.

Corey Kluber (13-4) a connu un autre bon départ, allouant deux points, trois coups sûrs et un but sur balles en huit manches de travail. Le droitier a cumulé sept retraits sur des prises.

La défaite est allée au dossier de Luis Severino (11-6), qui a permis trois points mérités, quatre coups sûrs et trois passes gratuites en six manches et deux tiers, en plus d’éventer neuf rivaux.

Chase Headley a cogné son neuvième circuit de la saison dans une cause perdante.